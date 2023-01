Serie D, il programma delle partite della 20^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Serie D.

Dopo aver disputato la 19^ giornata, per le squadre è il momento di scendere di nuovo in campo nel weekend.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra girone B e girone C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Servono punti al Sona, sconfitto anche sul campo della Folgore Caratese, che attende ora il Breno tra le mura amiche. Il Caldiero sarà impegnato in trasferta con l'Adriese dopo il pareggio interno con il Montebelluna, mentre la capolista Legnago verrà ospitata dal Portogruaro a seguito del successo sulla Union Clodiense. Chiude il gruppo C il Villafranca, vittorioso sul Mestre, che si prepara ad affrontare l'Este.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 20^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 22 GENNAIO, ore 14.30: Sona - Breno (direttore di gara Orazietti di Nichelino)

GIRONE C