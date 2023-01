Serie D, risultati e marcatori della 19^ giornata di campionato

Come per Eccellenza e Promozione, procede anche il campionato di Serie D.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel girone B continua il momento negativo del Sona, che nonostante la rivoluzione in panchina e il mercato in entrata non riesce comunque a fare punti: sul campo della Folgore Caratese finisce infatti 3 a 1 per i padroni di casa, a segno con Bernacchi, Gulinatti e Barazzetta. Nel gruppo C torna alla vittoria il Villafranca, che si impone 1 a 3 nella sfida esterna con il Mestre grazie a Leveh, Marchetti e Xeka, intervallati dal solo gol di Varotto. Beffa per il Caldiero, agguantato allo scadere da Kociu del Montebelluna dopo il vantaggio firmato Zerbato (1-1). Continua la propria marcia il Legnago, che batte 2 a 0 l'Union Clodiense sull'asse Sambou-Van Ransbeeck.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 19^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Folgore Caratese - Sona 3-1 | Bernacchi (F), Gulinatti (F), Barazzetta (F), Petdji Tsila (S)

GIRONE C