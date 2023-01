Serie D, risultati e marcatori della 18^ giornata di campionato

Si è giocato il primo appuntamento dell'anno per il campionato di Serie D, oltre che turno d'inaugurazione del girone di ritorno.

Per quanto riguarda le squadre veronesi, nel gruppo B il Sona colleziona un'altra sconfitta, nonostante i nuovi innesti: con il Desenzano Calvina finisce 2 a 3 e non bastano quindi le reti siglate da Cargiolli e Coulibaly. Nel ragguppamento C, d'altra parte, il Legnago inizia il 2023 nel migliore dei modi, volando in vetta alla classifica grazie al successo per 1 a 3 sul Montebelluna: di Gasparetto, Baradji e Rocco il tris biancazzurro. Avvio positivo anche per il Caldiero che, grazie alla doppietta del solito Zerbato, supera 1 a 2 il Portogruaro, rimontando dallo svantaggio iniziale. Sconfitta, invece, per il Villafranca, che cede in casa alla Dolomiti Bellunesi (1-3), andando a segno solamente con Leveh.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 18^ giornata di Serie D:

GIRONE B

Sona - Desenzano Calvina 2-3 | Cargiolli (S), Bardelloni (D), Pinardi (D), Cattaneo (D), Coulibaly (S)

GIRONE C