Serie D, il programma delle partite della 18^ giornata di campionato

Primo appuntamento del 2023 per il campionato di Serie D, ai nastri di partenza per il girone di ritorno.

Dopo aver disputato la 17^ giornata prima della sosta dedicata alle festività natalizie, per le squadre è il momento tornare in campo.

Tra queste saranno quattro le formazioni veronesi che, dividendosi tra gruppo B e gruppo C, cercheranno di farsi valere in una categoria non di certo semplice. Il Sona, rivoluzionato da otto nuovi arrivi, attende il Desenzano Calvina. In casa anche il Villafranca, che ospita la Dolomiti Bellunesi, mentre il Legnago sarà in trasferta sul campo del Montebelluna e il Caldiero impegnato a Portogruaro.

Questo il riepilogo degli incontri e le relative designazioni arbitrali per la 18^ giornata:

GIRONE B

DOMENICA 8 GENNAIO, ore 14.30: Sona - Desenzano Calvina (direttore di gara Gianluca Guitaldi di Rimini)

GIRONE C