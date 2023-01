Caldiero, ecco un altro innesto: Righetti è un nuovo giocatore gialloverde

Altro colpo in entrata per il Caldiero Terme, che attraverso una nota apparsa sul sito ha comunicato di essersi assicurato le prestazioni sportive dell'attaccante classe 2000 Nicolò Righetti.

Cresciuto nel settore giovanile del Chievo, Righetti ha acquisito un solido bagaglio di esperienza in Serie D con i colori dell'Ambrosiana e, nella prima parte di questa stagione, con quelli dell'US Breno in Lombardia. «Sono molto felice di essere arrivato in questa società» ha commentato il nuovo arrivato. «Conosco molti dei miei nuovi compagni di squadra. Sono una prima punta generosa che non si tira mai indietro. Il mio obiettivo è aiutare il Caldiero, ovviamente anche con qualche gol».

L'arrivo di Righetti anticipa la cessione in prestito fino al termine della stagione del difensore Francesco Baschirotto, proprio al Breno. Il classe 2000 saluta così i colori gialloverdi dopo quattro stagioni e mezzo, in cui è stato un punto fermo con 128 presenze complessive e cinque gol all'attivo, e dopo essere stato protagonista della scalata del club dall'Eccellenza alla Serie D, scrivendo pagine importanti fino al raggiungimento della finale di Coppa Italia Dilettanti nella stagione 2018/19. Prima ancora, la società termale del presidente Filippo Berti aveva annunciato gli approdi di Lorenzo Zanazzi e Alessandro Moretti.