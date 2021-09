Serie C, ufficiale il ritorno di Andrea Nalini alla Virtus Verona

Attraverso i propri canali social, la Virtus Verona ha annunciato il ritorno dell'esterno d'attacco Andrea Nalini, 31enne di Isola della Scala.

«Andrea Nalini è un nuovo calciatore della Virtus Verona!

Classe 1990 nato ad Isola della Scala, Nalini è cresciuto nella Virtus prima di spiccare il volo verso il grande calcio: esperienze in C e B con la U.S. Salernitana 1919 per poi approdare in serie A con la maglia del FC Crotone (40 presenze in due stagioni condite da due reti). Lo scorso anno ha militato tra le fila del L.R. Vicenza in serie B collezionando 15 presenze e due reti.

Per Andrea si tratta dunque di un ritorno "a casa". Indosserà la maglia numero 31».

Il calciatore, che ha firmato un contratto di durata biennale con scadenza fissata al 30 giugno 2023, si è sottoposto da Isokinetic alle consuete visite mediche prima di mettersi al lavoro agli ordini di Luigi Fresco.

I rossoblù, dopo la sconfitta per 3 a 1 in casa del Renate, affronteranno il Legnago nel derby fissato per domenica 19 settembre al Gavagnin-Nocini. Fischio d’inizio alle ore 20.30.