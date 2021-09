Virtus Verona, per Fresco il campionato inizia ora. Ufficiali gli ingaggi di Priore e Silvestri

Dopo una settimana di sosta forzata, la Virtus Verona torna di nuovo in campo per la terza giornata di Serie C.

A seguito di quella persa sul campo del Südtirol, è in programma un'altra trasferta, questa volta a Meda contro il Renate. Un incontro, quello fissato per domenica 12 settembre alle ore 17.30, in cui i rossoblù cercheranno di conquistare i primi punti della stagione. Come riportato sul sito ufficiale del Club, il presidente allenatore Luigi Fresco ha parlato così in vista della gara:

«Il nostro campionato inizia adesso. A Bolzano alla prima giornata eravamo molto rimaneggiati, poi c'è stata la sosta forzata per la gara rinviata contro il Piacenza. Giocheremo ancora fuori casa, contro una squadra forte e molto fisica. L'obiettivo è quello di muovere la classifica. Dobbiamo iniziare a prendere le misure al campionato. Il girone è nuovo per noi, dovremo prendere le misure anche a quello. Finalmente potremo schierare l'attacco al completo. A Pittarello e Danti, assenti a Bolzano, nel frattempo si è aggiunto anche Mattia Marchi che ha portato esperienza nel gruppo. Fisicamente rispetto a quindici giorni fa stiamo meglio, abbiamo anche recuperato qualche infortunato come Amadio e Pinto. E' tempo di far parlare il campo. Sarà assente Pellacani per squalifica. Un elemento importante nel pacchetto arretrato. Qualcosa abbiamo studiato per ovviare alla sua assenza. Tornerà Danti, nel reparto di attacco ma anche a centrocampo abbiamo ampia scelta».

La società ha nel frattempo ufficializzato anche gli ingaggi degli attaccanti classe 2002 Edoardo Priore, dalla Primavera del ChievoVerona, e Massimo Silvestri, dalla Primavera dell'Ascoli.