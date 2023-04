Promozione, risultati e marcatori della 25^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della 24^ giornata, i dilettanti di Promozione sono scesi in campo di nuovo in occasione del 25^ turno di campionato.

Nel girone A, composto da tutte formazioni veronesi, arrivano già i primi verdetti, ma solo in negativo: dopo la già certa retrocessione della Pro Sambonifacese, si sono ora aggiunte quelle di Cadidavid (2-2 proprio con il fanalino di coda) e Isola Rizza Roverchiara, sconfitta di misura dalla capolista Mozzecane (0-1), che adesso è a un solo punto dal trionfo. In alta classifica vittorie esterne anche per Santa Lucia Golosine (2-4 sull'Atletico Cerea) e Oppeano (1-3 in rimonta sull'Albaredoronco). Si aggiungono all'elenco dei colpi fuori casa quelli del Cologna Veneta, avanti sul campo dell'Audace (1-2), e del Pedemonte, a cui basta il sigillo di Buniotto per superare il Lugagnano (0-1). Tra Virtus e San Giovanni Lupatoto, per concludere, finisce invece con un pareggio per 2 a 2.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 25^ giornata di Promozione:

GIRONE A