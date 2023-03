Trofeo Veneto Promozione, l'avventura dell'Audace finisce a un passo dalla finale

Termina in semifinale l'avventura nel Trofeo Veneto Promozione dell'Audace, una delle poche squadre veronesi rimaste in corsa nelle fasi finali di Coppa.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 29 marzo, i rossoneri di mister Biroli sono infatti usciti sconfitti dallo stadio "Tiberghien" di San Michele Extra, battuti di misura dal Julia Sagittaria, formazione veneziana che all'andata al "Fiorin" di Concordia Sagittaria non era andata oltre il pareggio per 1 a 1. Il match, in particolare, aveva visto i padroni di casa passare in vantaggio a metà del primo tempo con Morassut, ma nella ripresa era arrivata la reazione dei ragazzi del presidente Purgato che avevano trovato il meritato pareggio grazie alla conclusione vincente del subentrato Marcolini. Ora, però, nella seconda sfida, il sigillo alla mezz'ora di gioco di Biasi Manolache ha permesso alla compagine nerazzurra di staccare il pass per la finalissima.

Di seguito il riepilogo del tabellino dell'incontro:

Audace - Julia Sagittaria 0-1 (andata 1-1)

Reti: 32' pt Biasi Manolache