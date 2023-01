Pescantina Settimo, dietrofront sull'allenatore: ritorna mister Orfei subito dopo l'esonero

Giovanni Orfei torna alla guida tecnica del Pescantina Settimo tre giorni dopo l'esonero.

Il tecnico ex Mozzecane era stato sollevato dall'incarico solamente domenica scorsa, 22 gennaio, dopo la sconfitta con il Vigasio che aveva fatto scivolare la squadra al penultimo posto nel girone A di Eccellenza. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 25, per il turno infrasettimanale vinto contro la Belfiorese, in panchina si è seduto temporaneamente il direttore sportivo Gregory Donadel, ma nella stessa serata la società ha annunciato a sorpresa proprio il ritorno di Orfei.

Questo il comunicato rilasciato sui canali social ufficiali della società rossoblù e firmato in prima persona dal presidente Lucio Alfuso:

«Il nuovo allenatore della prima squadra del PescantinaSettimo è Giovanni Orfei! Dopo attenta riflessione e valutazione, condivisa con il vicepresidente Ronconi ed il direttore generale Pavoni, ho ritenuto che la migliore soluzione per il nostro progetto, è senza dubbio quella di rimettere a capo del progetto tecnico mister Giovanni Orfei. Con lui abbiamo condiviso le criticità emerse durante la prima metà della stagione e con lui abbiamo ragionato sul come intervenire. Le motivazioni del mister, la volontà del gruppo dei giocatori e soprattutto la nostra convinzione che la strada intrapresa un anno e mezzo fa, fosse quella giusta, ha fugato eventuali dubbi. Siccome quando si hanno dei dubbi, tornare sui propri passi ritengo sia il modo più saggio di cominciare un qualcosa, ringrazio mister Orfei di aver appreso con entusiasmo la nostra decisione e allo stesso modo i ragazzi per aver dimostrato in maniera concreta il loro attaccamento al nostro progetto, e a chi lo comanda!».