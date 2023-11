Pari Hellas col Lecce, Tchatchoua: «Giocato con carattere, per noi è un punto importante»

L'attaccante dell'Hellas Jackson Tchatchoua ha parlato al termine di Verona-Lecce, match valido per la 13^ giornata della Serie A 2023/24.

Queste le dichiarazioni dell'esterno belga, rilasciate ai canali ufficiali del Club gialloblù:

Jackson, stasera avete ottenuto un punto importante... «Stasera abbiamo mostrato lo spirito di squadra, è stato fondamentale, siamo riusciti a pareggiare per due volte e abbiamo ottenuto un punto importante».

Ora stai giocando sempre di più, come ti stai ambientando nel campionato italiano? «Arrivavo da un altro campionato, ho avuto bisogno di tempo per ambientarmi ma la società mi ha messo a disposizione il tempo per farlo, ora sto giocando di più e mi sto trovando bene».

La prossima partita contro l'Udinese sarà difficile, dovrete giocare con lo stesso carattere di oggi... «Tutte le partite sono importanti e vanno giocate con carattere. Nonostante la nostra attuale posizione in classifica abbiamo tutte le qualità per uscire da questa situazione, e stasera lo abbiamo dimostrato, per questo dovremo giocare con carattere per fare un'altra prestazione importante».