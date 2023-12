Olimpia Verona C5: primo storico punto in Serie A

Nella serata del 23 dicembre l'Olimpia Verona ha conquistato il suo primo storico punto in classifica in Serie A. Il tutto a seguito del pareggio conseguito in casa contro la CAME Dosson per 2-2.

Al palazzetto “Le Grazie” di Borgo Roma, gli ospiti si sono presentati favoriti, ma i padroni di casa hanno affrontato la compagine trevigiana a viso aperto e, al termine di una gara combattuta, hanno trovato il pari all’ultimo minuto.

La CAME Dosson si è portata in vantaggio al secondo minuto del primo tempo, ma in apertura del secondo parziale, William Rocha ha messo dentro il gol del pareggio. Subito dopo ha risposto di nuovo Del Gaudio che ha riportato gli ospiti avanti appena sessanta secondi dopo. Quasi allo scadere, è stato infine Jacopo Ugas, a coronamento di una insistita azione d’attacco, a fissare il punteggio sul risultato di 2-2.

Le dichiarazioni di Luca Castagna, allenatore dell'Olimpia Verona: “Già da qualche partita mettiamo in campo delle buone prestazioni, però rovinate da blackout momentanei che in serie A non ci possiamo permettere. Questa volta invece siamo rimasti in partita dall’inizio alla fine, con grande cuore e sacrificio viste alcune assenze, dimostrando di volere il pareggio fino alla fine".

La squadra ritornerà in campo sabato 30 dicembre per affrontare in trasferta il Ciampino Futsal.