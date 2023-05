Calcio a 5, targa dalla Regione Veneto per l'Olimpia Verona promossa in A1

Ieri, 3 maggio, a Palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale del Veneto, l'Olimpia Verona ha ricevuto un riconoscimento per il raggiungimento della promozione nel campionato di A1 di calcio a 5.

A consegnare la targa è stato il consigliere regionale veronese Alberto Bozza, mentre per la Olimpia erano presenti il presidente Roberto Donà, il direttore generale Mirko Renier, l’allenatore e vicepresidente Luca Castagna ed una numerosa delegazione della squadra.

E come ringraziamento, il club scaligero ha fatto recapitare al presidente della Regione Luca Zaia e al presidente del consiglio regionale Roberto Ciambetti due gagliardetti firmati da tutti i dirigenti e dai giocatori. «Un ringraziamento doveroso e sentito - ha commentato il presidente Donà - va in particolare a chi ci supporta e ci sponsorizza perché anche grazie al loro sostegno abbiamo ottenuto in questo primo anno di vita un grande risultato. L’appuntamento ora è alla prossima stagione: ripartiremo in agosto con la preparazione e nel frattempo organizzeremo una serie di stage che consentiranno di ampliare le schiere del nostro settore giovanile».

«Abbiamo iniziato ad agosto - ha ricordato Renier - coscienti di aver allestito un’ottima squadra, ma grazie al gruppo, ai dirigenti e all’abnegazione dei ragazzi che hanno sempre dato tutto in campo, siamo riusciti a raggiungere qualcosa di grandioso, un obiettivo, quello del passaggio in serie A, ancor più bello perché inaspettato. Il grazie, quindi, va ai ragazzi e a tutta l’equipe che ha permesso ai giocatori di scendere in campo e dare tutto».

«Eravamo partiti per disputare un campionato di metà classifica - ha sottolineato il coach Castagna - ma nel corso della stagione ci siamo resi conto che potevamo ottenere qualcosa di più, anche se non eravamo partiti con i favori del pronostico. Ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità, i ragazzi perché sono sempre stati a disposizione, e non è sempre scontato, e tutti coloro che ci hanno seguito e supportato durante la stagione. La speranza è di poter dimostrare il nostro valore anche nella prossima stagione e di tenere alto, anche nello sport, il nome di Verona e del Veneto in Italia».

Bozza ha sottolineato «la grande impresa sportiva della squadra condotta dal giovane allenatore veronese Castagna e dal capitano Leandro Da Silva, e l’organizzazione societaria di un club il cui tessuto imprenditoriale è veronese e che ha firmato una pagina importante dello sport veronese e veneto, riportando Verona nella massima serie dopo 12 anni. Un plauso va fatto a Roberto Donà e a Mirko Renier, da tanti anni una figura centrale del movimento italiano del calcio a 5».