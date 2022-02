Legnago vicino al colpo in trasferta, ma la Pergolettese lo riagguanta

Il Legnago va vicino al colpo fuori casa, ma alla fine si deve accontentare di un punto sul campo della Pergolettese.

Nel match del turno infrasettimanale, giocato allo stadio "Giuseppe Voltini" di Crema tre giorni dopo il pari interno contro la Giana Erminio, la squadra biancazzurra non riesce ad accapparrarsi l'intera posta in palio. Agli uomini di Serena non basta un buon primo tempo, con più occasioni da gol costruite rispetto agli avversari, perché una ripresa più equilibrata e combattuta permette ai padroni di casa di cogliere il pareggio.

L'avvio è tutto di marca ospite: Lazarevic impegna subito Galeotti, abile nel deviare in corner. Passano 120 secondi e Sgarbi si invola verso la porta, ma viene atterrato da Lambrughi: il Legnago chiede l'espulsione del difensore locale per fallo da ultimo uomo, ma l'arbitro opta per il solo cartellino giallo. Ci provano Ricciardi e Buric, ma si salva la difesa della Pergolettese. Bisogna attendere la mezz'ora di gioco per vedere la formazione lombarda affacciarsi dalle parti di Enzo, con una conclusione larga di Girelli e il tiro da posizione ravvicinata di Zennaro, su cui il portiere si fa trovare pronto. Dopo un primo tempo a reti bianche, in avvio di ripresa la Pergolettese si porta subito in avanti, senza esito, ma è il Legnago a creare qualche ulteriore pericolo con Sgarbi, Lazarevic e Salvi. Al 14' il vantaggio biancazzurro: su un errore avversario in disimpegno, Antonelli si impossessa del pallone al limite dell'area e scaglia un tiro che non lascia scampo a Galeotti. Passano cinque minuti e la Pergolettese va vicina al pareggio con Villa. Un pareggio che comunque arriva al 23': Bariti è libero di crossare dalla fascia destra per Moreo, che di testa insacca. Gli undici di Serena rischiano nel finale, quando Morello serve Villa che colpisce il pallone di testa in area: la sfera esce di poco. Non cambia più il risultato dell'incontro, che si conclude dunque sul punteggio di 1 a 1.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

PERGOLETTESE - LEGNAGO 1-1 (0-0)

Marcatori: 14’st Antonelli (LS), 23’st Moreo (P)

U.S. Pergolettese: Galeotti, Lambrughi, Arini, Ferrara, Bariti (45’st Vitalucci), Scardina, Villa, Morello, Girelli (16’st Moreo), Zennaro, Lepore. A disposizione: Soncin, Piccardo, Alari, Varas, Bresciani, Cancello, Verzeni, Mercado, Nava, Fonseca. Allenatore Stefano Lucchini

F.C. Legnago Salus: Enzo, Ricciardi (27’st Bruno), Rossi, Antonelli, Pellizzari, Lazarevic (11’st Giacobbe), Sgarbi (33’st Contini), Salvi (33’st Paulinho), Lollo, Buric (27’st Alberti), Gasparetto. A disposizione: Corvi, Rossini, Bondioli, Stefanelli, Zanetti, Gomez, Casarotti. Allenatore Michele Serena

Arbitro: Sig. Cavaliere della sezione di Paola

Note: ammoniti Lambrughi, Villa (P); Ricciardi, Gasparetto, Giacobbe, Pellizzari (LS).