Ahi Legnago, terzo ko di fila e caduta all'ultimo posto: al Piacenza basta il rigore di Dubickas

Sconfitta di rigore per il Legnago, che al "Sandrini" viene superato di misura dal Piacenza.

Un ko pesante per i biancazzurri, il terzo di fila, che fa scivolare la truppa di mister Serena all'ultimo posto in classifica del girone A di Serie C. La società, però, nel commento rilasciato sul sito ufficiale, non manca di recriminare per l'arbitraggio.

Il primo tempo è più Legnago, decisamente in palla e con pochi pericoli concessi. Lo dimostrano i diversi tentativi offensivi: Paulinho, la punizione di Buric, la traversa di Contini, Juanito Gomez. Dall'altra parte, però, anche il portiere Enzo fa il suo, sventando con prontezza le conclusioni di Castiglia e Cesarini. Nella ripresa, dopo lo 0-0 dei 45 minuti iniziali, riparte forte la squadra di casa, ma è Enzo a compiere ancora miracoli dopo l'ora di gioco. Al 73' l'episodio chiave: contatto tra Rossi e Raicevic, con l'arbitro ad assegnare un calcio di rigore. Dubickas non sbaglia dal dischetto, segnando il vantaggio definitivo del Piacenza. Una mazzata per gli uomini di Serena, che non riescono a reagire in una partita che si affievolisce progressivamente fino al fischio finale.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - PIACENZA 0-1 (0-1)

Reti: 29′ st Dubickas (P) su rigore

Legnago Salus (4-3-3): Enzo; Bruno, Bondioli (24′ st Gasparetto), Stefanelli, Rossi; Lollo, Yabre, Paulinho (37′ st Lazarevic); Buric, Juanito (20′ st Alberti), Contini (24′ st Sgarbi). A disp.: Corvi, Ricciardi, Antonelli, Pellizzari, Salvi, Zanetti, Casarotti, Giacobbe. All. Michele Serena

Piacenza (4-4-2): Pratelli; Parisi, Cosenza, Nava, Giordano; Marino (12′ st Munari), Castiglia, Suljic, Gonzi; Cesarini (23′ st Raicevic), Dubickas (39′ st Rillo). A disp.: Tintori, Tortora, Tafa, Lamaesta, Marchi, Bobb, Armini, Rossi. All. Cristiano Scazzola

Arbitro: sig. Nicolini (sez. Brescia)

Ammoniti: Lollo (LS), Cesarini (P), Yabre (LS), Castiglia (P), Suljic (P), Contini (LS), Serena (LS), Gasparetto (LS)