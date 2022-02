Buric illude il Legnago, poi Ganz ribalta la partita: al Sandrini passa il Lecco

Il Legnago ha creduto fortemente alla vittoria, soprattutto in virtù di quanto di buono visto nel primo tempo, ma si è dovuto arrendere nella ripresa. In occasione del match del turno infrasettimanale, valido come recupero della 21^ giornata di Serie C, alla fine a festeggiare sono stati infatti i giocatori e i tifosi del Lecco.

La squadra biancazzurra, però, ha offerto comunque una buona prestazione con diverse occasioni pericolose create. Soprattutto in avvio di gara: al 12', ad esempio, quando Sgarbi da sinistra serve al centro dell’area Buric, che stoppa e calcia in rete trafiggendo il portiere avversario, ma con la bandierina del guardalinee già alta. Poco prima della mezz'ora, un episodio dubbio in area di rigore ospite capitola con l'ammonizione per simulazione a Sgarbi. Al 38' Contini conquista una punizione sui 25/30 metri: se ne incarica Buric, che calcia forte e preciso a mezza altezza. L'estremo difensore lombardo non ha scampo, e il Legnago si porta così sull'1 a 0, risultato con cui si conclude la prima frazione di gioco. Nella ripresa la squadra di Serena riparte subito bene, con una chance per Gasparetto a centro area, ma il difensore manca di un soffio l'impatto di testa col pallone. Non succede quasi più nulla fino al 27', quando Ricciardi interviene su Giudici in area. L'arbitro assegna un calcio di rigore, poi trasformato da Ganz per l'1 a 1. La rete galvanizza gli uomini di De Paola e taglia le gambe ai padroni di casa: al 37' parata provvidenziale di Enzo su tiro da fuori, ma al 43' il portiere locale non riesce a intervenire sull'incornata di Ganz che vale doppietta e sorpasso, fissando il punteggio finale sull'1 a 2.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LEGNAGO SALUS - LECCO 1-2 (1-0)

Reti: 38′ pt Buric (LS); 27′ e 43′ st Ganz (L)

Legnago Salus (4-3-3): Enzo; Bruno, Gasparetto, Stefanelli (39′ st Maggioni), Ricciardi; Lollo (24′ st Pellizzari), Yabre, Paulinho (29′ st Antonelli); Contini (29′ st Juanito), Buric, Sgarbi (24′ st Giacobbe). A disp. Corvi, Rossi, Lazarevic, Alberti, Salvi, Zanetti. All. Michele Serena

Lecco (4-4-2): Pissardo, Celjak, Marzorati, Merli, Enrici (28′ st Capoferri); Nesta (20′ st Buso), Kraja, Latki (1′ st Lora), Morosini (1′ st Giudici); Petrovic (6′ Nepi), Ganz. A disp. Libertazzi, Purro, Battistini, Vasic, Sparandeo, Sberna, Italeng. All. Luciano De Paola

Arbitro: sig. Cherchi (sez. Carbonia)

Ammoniti: Sgarbi (LS), Contini (LS), Bruno (LS)