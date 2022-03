Hellas Women, rottura del crociato per Catelli

Pessime notizie per l'Hellas Verona Women.

Dopo la sconfitta col Napoli che avvicina sempre di più alla retrocessione, la squadra femminile deve ora fare i conti anche con il grave infortunio rimediato da Anna Catelli in Nazionale. Come infatti riportato dal sito ufficiale gialloblù, la centrocampista classe 2002 (già fermata dal Covid a inizio anno) ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Stagione dunque finita e lungo stop in vista.

Di seguito la nota ufficiale del Club scaligero:

«Hellas Verona Women comunica che, durante l'ultimo raduno della nazionale italiana Under 23, Anna Catelli ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Nei prossimi giorni la calciatrice sarà sottoposta ad intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione del legamento».