Hellas Women, perso lo scontro diretto col Napoli Femminile: salvezza sempre più lontana

Obiettivo salvezza sempre più complicato per l'Hellas Verona Women, che perde 2 a 1 lo scontro diretto sul campo del Napoli Femminile.

Il match, valido per la 15^ giornata della Serie A femminile 2021/22, è stato deciso dalla doppietta di Pinna, con le gialloblù a secco nonostante la prima rete in campionato del capitano Ledri.

Venendo alla cronaca, come riportato sul sito ufficiale del Club scaligero, è un inizio di gara molto intenso quello allo stadio 'Piccolo'. Al 17', alla prima occasione utile, è il Napoli a sbloccare la gara: Erzen, lanciata in contropiede, crossa verso il centro dove trova Pinna, che da pochi passi spinge il pallone in rete e trova così l'1 a 0 per le padrone di casa. Il Verona reagisce subito e dopo due minuti trova la rete del pari: Ledri è abile con un tap-in a ribattere in rete la respinta corta di Baldi sul tiro di Rognoni e a siglare così il gol dell'1 a 1 per le gialloblù. Con un altro contropiede, però, al 23' tornano in avanti le partenopee, il cui 2 a 1 viene firmato ancora da Pinna. La numero 7 azzurra, dal limite dell'area di rigore, finalizza col destro la marcatura del nuovo vantaggio. Il primo tempo termina con il Verona che tiene il pallino del gioco e crea occasioni con Cedeno e De Sanctis, senza però trovare lo specchio della porta avversaria. Nella ripresa, l'Hellas continua a fare la partita manovrando alla ricerca del pareggio. Al 25' le scaligere colpiscono un palo con la subentrata Arrigoni, mentre due minuti più tardi è Rognoni a sfiorare il 2 a 2 con un mancino a giro che si infrange sulla traversa. L'Hellas ci prova fino alla fine, senza però riuscire a segnare.

Il prossimo impegno delle gialloblù sarà quello di sabato 5 marzo (ore 14.30), quando il Verona sfiderà allo stadio comunale di Vigasio l'Empoli, nel match valido per la 16^ giornata di campionato.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

NAPOLI - HELLAS VERONA 2-1 (2-1)

Reti: 17’ pt e 23’ pt Pinna, 19’ pt Ledri

Napoli Femminile: Baldi, Golob, Garnier, Pinna (da 30' st Acuti), Gonzalez, Erzen, Abrahamsson (da 14' st Awona), Severini, Errico, Mauri (da 14' st Colombo), Jaimes (da 44' st Toniolo). A disposizione: Gutierrez, Di Marino, Berti, Corrado, Caputo. Allenatore: Roberto Castorina.

Hellas Verona Women: Haaland, Ledri, De Sanctis, Sardu, Anghileri, Cedeno, Rognoni, Ambrosi, Lotti (da 16' st Arrigoni), Imprezzabile, Horvat. A disposizione: Gritti, Oliva, Rizzioli, Pasini, Miagkova, De Cao, Casellato, Cabrera. Allenatore: Veronica Brutti.

Arbitro: Giorgio Vergaro (Sez. AIA di Bari)

Assistenti: Romano (Sez. AIA di Isernia), Pasqualetto (Sez. AIA di Aprilia)

NOTE. Ammonite: Ledri, Jaimes.