Hellas, ufficiale anche l'arrivo di Ngonge

Terza ufficialità in casa Hellas Verona: come riportato sul sito della società scaligera, Cyril Ngonge è infatti un nuovo attaccante gialloblù.

Il centravanti belga classe 2000, cresciuto nel settore giovanile del Bruges, arriva a titolo definitivo dal Groningen.

Dopo Deyovaisio Zeefuik e Jayden Braaf, un'altra pedina si aggiunge dunque a rinforzo della rosa a disposizione di mister Marco Zaffaroni.

Questo il comunicato integrale:

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Groningen, a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Cyril Ngonge.

Classe 2000, nato in Belgio - a Ukkel - ma di origini congolesi, muove i primi passi nel Settore Giovanile del Club Bruges. Il debutto in Prima Squadra arriva all’età di 18 anni, da titolare, nel match della fase a gironi della Champions League 2018/19 disputato contro l’Atletico Madrid.

In totale, col club delle Fiandre totalizza 5 presenze prima di spostarsi al PSV Eindhoven, squadra con cui - nella stagione 2019/20 - realizza 7 gol e 3 assist in 20 partite, militando nella squadra Under 21. Il debutto in Eredivisie, il massimo campionato olandese, arriva l’anno successivo con la maglia dell’RKC Waalwijk, con cui mette a segno 5 gol e 2 assist nelle 20 gare disputate.

Nelle ultime due stagioni si conferma nella massima serie olandese in forza al Groningen: il bilancio è di 46 presenze, 11 gol e 5 assist tra campionato e coppa. L’attaccante, a partire dal 2014, indossa inoltre la maglia del Belgio: sono 20 le presenze complessive raccolte con le formazioni Under 15, 16, 17, 18 e 19.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Cyril Ngonge, augurandogli una militanza in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni, personali e di squadra».