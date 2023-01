Mercato dello stadio chiuso in anticipo per Hellas-Lecce, Tosi critico: «Scelta sbagliata, bisogna tenere conto degli ambulanti»

Il consigliere comunale e parlamentare veronese di Forza Italia Flavio Tosi si dice critico nei confronti della scelta del sindaco scaligero Damiano Tommasi di anticipare alla mattinata la chiusura dei banchi del mercato dello stadio, a causa della partita pomeridiana di sabato 21 gennaio tra Hellas Verona e Lecce.

«Non si tratta di partita a rischio, - afferma Flavio Tosi - e cominciando alle 15 si sarebbero potuti tenere i banchi aperti fino alle 13.30, compresi quelli posti sotto la curva nord, che invece dovranno chiudere addirittura alle 11.30, tre ore e mezzo prima della gara».

Il deputato di FI quindi prosegue: «Comprendo che la questione sia nata da una proposta della questura, che fa le sue valutazioni tecniche, tuttavia è poi il sindaco a cui spetta la decisione finale, la quale deve contemperare più esigenze, anche quelle degli ambulanti di poter lavorare al meglio. Tommasi di questo ultimo aspetto non tiene minimamente conto e mostra scarso decisionismo», rileva lo stesso Flavio Tosi.

In conclusione, il parlamentare e consigliere comunale Tosi rimarca: «Io stesso moltissime volte da sindaco mi sono trovato in analoghe situazioni e non ho mai anticipato la chiusura dei banchi prima delle 13. È chiaro che facendo così il primo cittadino si assume delle responsabilità, ma è stato eletto proprio per questo. Vietare a chi ha un banco di tenere aperto dopo le 11.30, significa togliergli la possibilità di lavorare negli orari migliori, tra l’altro in un periodo particolarmente difficile per queste attività».