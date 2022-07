Hellas, ufficiale la cessione di Casale alla Lazio

Adesso è ufficiale: dopo l'accordo definitivo raggiunto nella giornata di mercoledì, 6 luglio, Nicolò Casale è divenuto a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Lazio.

Decisiva è stata la volontà del difensore dell'Hellas Verona, nato a Negrar e cresciuto nel vivaio gialloblù, che ha rifiutato la destinazione Monza per accasarsi nel club capitolino. Un'operazione chiusa, secondo quanto riportato da Sky, sulla base di una somma pari a 7 milioni di euro più bonus, al termine di un lungo incontro tra la dirigenza biancoceleste e l'agente Mario Giuffredi, che ci ha tenuto a ringraziare la società scaligera e il presidente Maurizio Setti per aver accontentato il ragazzo e favorito il buon esito della trattativa.

Casale, arrivato a Roma nella tarda serata di ieri, giovedì 7 luglio, ha svolto nella mattinata di oggi le visite mediche alla clinica Paideia. Firmato il contratto quinquennale, il classe 1998 raggiungerà ora Maurizio Sarri e il resto del gruppo al ritiro di Auronzo di Cadore.

Il 24enne, in passato in prestito in Serie C al Perugia, al Prato ed al Südtirol ed in Serie B al Venezia e all'Empoli, saluta così la squadra della sua città dopo 37 presenze tra match di Serie A e Coppa Italia, con due assist, collezionate nell'ultima stagione in maglia gialloblù.