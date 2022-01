"1000 volte VeronA": Hellas, con lo Spezia il traguardo delle 1000 partite in Serie A

L'Hellas Verona, in occasione della partita contro lo Spezia, scriverà il millesimo capitolo di una grande storia sportiva.

Nella gara di domani, giovedì 6 gennaio 2022, la squadra gialloblù taglierà infatti il prestigioso traguardo delle 1000 partite nella massima serie del calcio italiano, diventando la prima formazione veneta a raggiungere questo risultato.

Una storia che parte dal lontano 1957, quando l'AC Verona di mister Piccioli e del presidente Mondadori si affacciò per la prima volta al grande calcio. Da allora l'Hellas ha giocato almeno una stagione nella massima serie per ben otto decenni consecutivi, scrivendo pagine indelebili dello sport veronese, veneto e italiano, essendo tutt'ora l'unica squadra di una città non capoluogo di regione ad aver vinto uno Scudetto nella Serie A a girone unico.

Ben 248 di queste 1000 gare sono state giocate nel corso della presidenza di Maurizio Setti, capace di disputare 7 stagioni in Serie A negli ultimi 9 campionati. Un momento che il Club ha deciso di celebrare con tutti gli onori del caso, giocando la gara del 'Picco' con una maglia impreziosita da una patch dedicata, riportante la scritta '1000 volte VeronA'.

Almeno undici maglie, lavate e sanificate, di questa muta unica e da collezione saranno successivamente messa all'asta sulla piattaforma MatchWornShirt. Il ricavato sarà devoluto al progetto Casa Alloggi, una delle tante, benemerite attività portate avanti da ABEO, associazione che offre assistenza quotidiana alle famiglie dei bambini pazienti del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Donna-Bambino di Verona.