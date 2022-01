L'Hellas rinforza le corsie esterne: ufficiale l'arrivo di Depaoli dalla Sampdoria

Con l'apertura della sessione di calciomercato invernale della Serie A, l'Hellas Verona ha già piazzato il primo colpo in entrata.

Si tratta del classe 1997 Fabio Depaoli, esterno di proprietà della Sampdoria, con un passato anche tra le fila di Chievo, Benevento e Atalanta. Nel pomeriggio di ieri, domenica 2 gennaio, il giocatore ha preso parte alla prima seduta con i suoi nuovi compagni grazie al nulla osta rilasciato dalla società blucerchiata. Il 24enne trentino arriva alla corte gialloblù in prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Questa la nota ufficiale del Club di via Olanda:

«Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da UC Sampdoria - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del 24enne laterale, di piede destro, Fabio Depaoli, calciatore trentino che ha già al suo attivo 115 presenze in Serie A e che ha scelto il 29 come numero di maglia. Nato a Sopramonte, in provincia di Trento, il 24 aprile 1997, è cresciuto nelle giovanili del Chievo, in forza al quale ha dapprima militato nella formazione Primavera (73 presenze, 9 reti e 4 assist-gol), per poi debuttare in Serie A a soli 19 anni nella stagione 2016/17, totalizzando 6 presenze. Nei due campionati successivi, sempre in forza al Chievo, ha consolidato la propria esperienza nella massima serie, disputando 19 partite nella stagione 2017/18 e 33 nella stagione 2018/19, impreziosite da 4 assist-gol. Nel suo quarto anno consecutivo di militanza in Serie A ha quindi vestito la maglia della Sampdoria, totalizzando 29 presenze nel campionato 2019/20. Nella passata stagione ha militato in forza all'Atalanta, nel girone di andata, e tra le file del Benevento nel girone di ritorno. Con gli orobici, il 3 novembre 2020, ha debuttato in Champions League nella sfida giocata contro il Liverpool, mentre con la formazione campana ha disputato la seconda parte di campionato - da titolare - collezionando 15 presenze complessive. È quindi tornato alla Sampdoria, e nella prima parte della corrente stagione è stato impiegato in 6 partite di campionato e in 2 di Coppa Italia. Al suo attivo - con esordio il 5 ottobre 2017 - anche 5 presenze e un gol con la Nazionale italiana Under 21. Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Fabio Depaoli, augurandogli una seconda parte di stagione in maglia gialloblù ricca di soddisfazioni personali e di squadra».