Hellas Verona, ok dall'ASL per la trasferta: gialloblù partiti verso La Spezia

La partita tra Spezia ed Hellas Verona, nonostante i numerosi casi di positività riscontrati nelle due squadre, dovrebbe giocarsi regolarmente.

I gialloblù, al termine della rifinitura svolta in tarda mattinata, sono infatti partiti in direzione La Spezia nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 gennaio. L'ASL veneta non ha bloccato gli scaligeri, che per la trasferta contro i liguri dovranno fare a meno di otto giocatori, oltre a due membri dello staff tecnico, fermati dal Covid dopo i test effettuati nelle scorse ore. Senza un rinvio d'ufficio da parte della Lega Serie A, l'incontro tra le due formazioni rimarrebbe così confermato per domani, giovedì 6 gennaio, alle ore 14.30 allo stadio 'Picco'.

È previsto un nuovo giro di tamponi prima del match, ma attualmente non si registrano variazioni nella situazione dei contagi. Fino a domani, giovedì 6 gennaio, non verrà comunicato l'elenco degli indisponibili a causa del Coronavirus.