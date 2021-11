Hellas verso l'Empoli, ripresi gli allenamenti. Ilic e Lazovic proseguono il percorso di recupero

Gialloblù di nuovo in campo per preparare la prossima sfida di campionato, in programma lunedì 22 novembre al Bentegodi. Nazionali a parte, gruppo al lavoro agli ordini di Bocchetti, in attesa della guarigione di Tudor