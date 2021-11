Empoli, il tecnico Andreazzoli: «Il Verona mi piace, sta dimostrando il proprio valore. La media punti di Tudor è da temere»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell'Empoli, ha rilasciato un'intervista per il canale del Club al termine dell'amichevole con il Perugia.

Queste le dichiarazioni del tecnico toscano, che ha parlato anche della prossima partita in programma al Bentegodi contro l'Hellas:

«Sfida col Verona ad alta quota? No. Difficile, quello sì: è uno squadra che a me piace molto, sta dimostrando il proprio valore. Se guardiamo la media punti di Tudor c'è da temere particolarmente. Anche la nostra media fuori casa è ragguardevole, però credo che si vada poco lontano con le medie. C'è una partita da disputare, l'attenzione e la concentrazione si riscontreranno solo alla fine dei 95 minuti. La sosta? È un fastidio, per me. Abbiamo cercato di rimediare a questo, organizzando tre amichevoli: almeno i ragazzi hanno modo di spezzare la settimana. Questi minuti sono inseriti in momenti di lavoro che valutiamo. Abbiamo fatto esperienza con le due precedenti soste, speriamo ci porti consiglio».