Hellas Verona, gli impegni dei gialloblù convocati in Nazionale

Reduce dal pareggio col Napoli e dalle due imprese casalinghe contro Lazio e Juventus, l'Hellas Verona si può godere la sosta con una certa serenità.

Mentre la squadra gialloblù proseguirà con gli allenamenti agli ordini di mister Igor Tudor, durante la pausa del campionato alcuni giocatori saranno impegnati con le relative Nazionali. In palio le Qualificazioni ai prossimi Mondiali in Qatar 2022, oltre alle Qualificazioni agli Europei per gli Under 21. Tra questi figura anche Darko Lazovic, out nell'ultimo match allo stadio Maradona per un risentimento muscolare al retto femorale sinistro.

Come riportato sul sito ufficiale del Club, saranno nove i gialloblù che prenderanno parte alle gare internazionali in programma nei prossimi giorni.

Di seguito sono riepilogate le convocazioni in Nazionale dei giocatori gialloblù e i relativi impegni.

ANTONÍN BARÁK (Repubblica Ceca)

Repubblica Ceca - Kuwait (11/11, Olomouc - Qualificazioni Mondiali)

Repubblica Ceca - Estonia (16/11, Praga - Amichevole)

MATTEO CANCELLIERI (Italia Under 21)

Repubblica d'Irlanda - Italia (12/11, Dublino - Qualificazioni Europei Under 21)

Italia - Romania (16/11, Frosinone - Amichevole)

PAWEL DAWIDOWICZ (Polonia)

Andorra - Polonia (12/11, Andorra - Qualificazioni Mondiali)

Polonia - Ungheria (15/11, Varsavia - Qualificazioni Mondiali)

MARTIN HONGLA (Camerun)

Malawi - Camerun (13/11, Johannesburg - Qualificazioni Mondiali)

Camerun - Costa d'Avorio (16/11, Douala - Qualificazioni Mondiali)

DARKO LAZOVI? (Serbia)

Serbia - Qatar (11/11, Belgrado - Amichevole)

Portogallo - Serbia (14/11, Lisbona - Qualificazioni Mondiali)

IVOR PANDUR e BOŠKO ŠUTALO (Croazia Under 21)

Croazia - Estonia (11/11, Pula - Qualificazioni Europei Under 21)

Austria - Croazia (16/11, Ried im Innkries - Qualificazioni Europei Under 21)

DAVID FLAKUS BOSILJ (Slovenia Under 21)

Slovenia - Albania (12/11, Koper - Qualificazioni Europei Under 21)

Slovenia - Repubblica Ceca (16/11, Koper - Qualificazioni Europei Under 21)

DIEGO COPPOLA (Italia Under 19)