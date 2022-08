Verona eliminato in Coppa dal Bari, Cioffi: «C'è da stare zitti e lavorare, ma servono tre o quattro giocatori»

Il Verona esce ai trentaduesimi di finale di Coppa Italia, sconfitto a sorpresa dal Bari al Bentegodi.

Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore scaligero Gabriele Cioffi al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Cosa non ha funzionato? Nei primi venti minuti di gara penso che la squadra abbia creato e avuto delle occasioni per andare in rete: credo che in questa prima fase si siano visti alcuni aspetti positivi dal punto di vista del gioco. Le mie sensazioni erano quelle di vedere in quel momento una squadra pericolosa. Sull'andamento del resto del match, invece, c'è ancora molto da lavorare. Ho grande fiducia nel lavoro di tutti, sia nel mio che in quello della società: stiamo lavorando sodo e continueremo a farlo. Del risultato di questa sera dobbiamo senza dubbio dimenticarci in fretta per poter ripartire da domani con un'altra marcia».

Ha invece chiesto scusa del gesto, in occasione dell'espulsione, il capitano di serata Marco Davide Faraoni. Ecco le sue parole:

«Che partita è stata? Nonostante il risultato sono ottimista, perchè ho visto cose buone oltre alle cose che dobbiamo sicuramente migliorare. Ci dobbiamo rimboccare le maniche, questo Verona si è forgiato nelle difficoltà, in questi ultimi anni, ci siamo guadagnati il rispetto e la credibilità, ovvero quelle due cose che non vogliamo perdere. Ora testa bassa pedalare, lavorando giorno per giorno.

Il match contro il Napoli? Non vediamo l’ora che arrivi, affronteremo una squadra molto forte. Vogliamo voltare pagina da subito e cercare di fare un ottimo campionato».