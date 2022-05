Sono 53 i selezionati invitati a sostenere due sedute di allenamento: nello specifico sono 29 di Serie A, 18 di Serie B e 6 impegnati all'estero. Tra gli elementi presi della massima serie italiana figurano proprio i tre gialloblù, che vestiranno così per la prima volta in carriera la maglia della 'Nazionale A'.

I tre giovani dell' Hellas Verona sono stati convocati dal Commissario Tecnico degli Azzurri, Roberto Mancini , in vista dello stage in programma da martedì 24 maggio a giovedì 26 maggio. L'appuntamento, organizzato al Centro Tecnico Federale di Coverciano, vedrà impegnati due gruppi di calciatori che verranno valutati dall'allenatore e il suo staff durante i tre giorni di lavoro.

Prima chiamata in Nazionale maggiore per Nicolò Casale , Diego Coppola e Matteo Cancellieri .

I tre giocatori gialloblù sono stati chiamati dal ct dell'Italia, Roberto Mancini, in vista del raduno in programma da martedì 24 a giovedì 26 maggio: si uniranno al gruppo presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano

Hellas, prima volta in Nazionale maggiore per tre giovani: Casale, Coppola e Cancellieri convocati per lo stage azzurro