Hellas Verona, Caprari: «Questa la mia miglior stagione, ho trovato l'ambiente giusto. Sogno la Nazionale»

È stato Gianluca Caprari il protagonista della nuova puntata di 1 vs 1, format di DAZN che indaga sui pensieri, le abitudini e le ambizioni dei giocatori di Serie A.

Il numero 10 gialloblù si è raccontato attraverso una lunga chiaccherata focalizzata sulle sue caratteristiche tecniche, i suoi passatempi e tanto altro.

Queste le principali dichiarazioni rilasciate durante l'intervista da parte del trequartista romano, sempre più al centro del progetto dell'Hellas Verona:

«Non dobbiamo accontentarci, la squadra ha dimostrato di essere forte e di potersela giocare con chiunque. Personalmente, punterei a fare più punti possibili per vedere fino a dove possiamo arrivare. All'inizio abbiamo avuto dei momenti difficili, però vedevo che la nostra era comunque una buona squadra sotto tutti i punti di vista, sia dentro che fuori dal campo. C'era già quella coesione che poi ti porta alla salvezza, per cui non ho mai avuto pensieri negativi. La mia miglior stagione? È partita l'ultimo giorno di mercato, quando il direttore D'Amico mi ha chiamato dicendomi che gli sarei servito e che sarebbe stata l'occasione giusta per esprimere tutte le mie qualità. Devo dire che ho trovato subito l'ambiente giusto per farlo. Subito non me lo sarei aspettato, ma lo volevo fortemente e fino ad ora è andato tutto benissimo. Gol di tacco contro il Bologna? È stato un bel colpo, io cerco di segnare ogni domenica per aiutare la squadra. Sulla Nazionale ci spero, lo vorrei perché sarebbe la ciliegina sulla torta di quest'anno. Devo continuare così e poi vedremo. La parola emozione? La associerei all'esordio in Champions con la Roma. La maglia numero 10? Me l'ha affidata D'Amico, per cui quando sono arrivato qui praticamente la avevo già. Me la tengo stretta. Un sogno e un rimpianto? Sogno è coronare questa stagione con la Nazionale, rimpianto l'eliminazione con la Roma in Europa League con Luis Enrique. L'avversario che vorrei sfidare? Mi piacerebbe giocare contro Messi, ammiro i suoi dribbling. I miei idoli da bambino sono stati Totti e Del Piero, erano i più forti».