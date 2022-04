Hellas a quota 49: Tudor eguaglia Juric. Gialloblù in gol in nove gare di fila al Bentegodi

Grazie al pareggio rimediato con la Sampdoria, l'Hellas è salito a quota 49 in classifica.

Non si tratta di una soglia qualunque: con ancora quattro giornate da giocare prima del termine del campionato, la squadra di Igor Tudor ha infatti già eguagliato il bottino del primo e miglior Verona dell'ex Ivan Juric (stagione 2019/20), superando oltretutto i 24 punti raccolti nel girone d'andata. L'intenzione degli scaligeri, a salvezza già acquisita da tempo, non è ancora quella di fermarsi: nel mirino ora c'è il record di 54, conquistato dalla formazione di Andrea Mandorlini nella stagione di Serie A 2013/14.

I gialloblù, con l'ultima rete messa a segno da Caprari ai blucerchiati, sono inoltre andati in gol in nove gare interne consecutive allo stadio Bentegodi. È un altro record di questa incredibile annata: non era infatti mai successo nell'era dei tre punti a vittoria.