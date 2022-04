Hellas, Ceccherini assicura: «Non faremo come l'anno scorso, c'è un record di punti da battere»

Federico Ceccherini, difensore dell'Hellas, ha le idee ben chiare sul finale di campionato: non si mollerà di un centimetro.

Per il 29enne livornese, in gol contro l'Atalanta dopo un lungo digiuno, il Verona di quest'anno non si accontenterà come quello dell'anno scorso: l'obiettivo è quello di battere il record di 54 punti conquistato nella stagione 2013/14. Ecco cosa ha detto nel corso della sua lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport:

«Dopo 1436 giorni, una vita. Diciamo che era ora. Sono contento, anche perché ho potuto fare una dedica speciale a mio figlio Giorgio Leone, nato da poco. Quest'anno ho avuto tante occasioni per segnare, anche con Sassuolo e Inter. Dico la verità: me le son mangiate. Questa volta era troppo facile. Il gioco del Verona mi aiuta molto. Anche da terzo difensore, mi trovo spesso a spingere e ci provo. Questa la mia miglior stagione? Penso di sì. Il modo di giocare di Juric e poi di Tudor mi hanno migliorato: devo ringraziare i due mister che mi hanno cambiato e il gruppo che mi ha aiutato. Tudor parla tanto durante la settimana, questo è sicuro (ride, ndr). Sa quando bacchettare e quando elogiare. Capisce i momenti giusti per farlo, è un suo grande pregio: sa come prenderci. Forse lo aiuta anche il fatto che sia stato un grande giocatore e un po' si sente ancora giocatore. Come filosofia è molto offensivo, ci tiene a spingere e metter sotto l'avversario oltre che sul profilo fisico anche su quello del gioco. Se il pallone ce l'abbiamo noi, gli altri non attaccano: è la sua mentalità. L'Europa? È difficile, però cercheremo di dare il massimo in ogni partita, a partire dalla Samp. L'anno scorso ci siamo accontentati e abbiamo fatto un brutto finale. Non vogliamo ripetere l'errore. Stavolta non succederà. Tudor ci fa stare sul pezzo. C'è un record di punti da conquistare e ci teniamo tutti a entrare nella storia della società. Dunque daremo il massimo, poi vedremo dove arriviamo».