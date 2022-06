Gironi e calendario della nuova Eccellenza: il comunicato del Comitato Regionale Veneto

Sono state pubblicate, dal Comitato Regionale Veneto, le modalità relative alla stagione di Eccellenza 2022/2023.

Come riportato sul comunicato ufficiale, lo scorso sabato, 25 giugno, si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo che ha preso delle decisioni in merito ai gironi e alle date dei campionati dilettantistici.

In particolare, con riferimento proprio al campionato di Eccellenza, in base al questionario inviato e alle risposte avute, è emerso che hanno risposto 34 società su 38: di queste, 27 si sono schierate favorevoli alla 1^ ipotesi (19/20 squadre in due gironi e 5 retrocessioni), mentre solo 7 favorevoli alla 2^ (14 squadre in tre gironi e 4 retrocessioni).

Il calendario si è così disegnato in questo modo: l'andata è prevista dall'11 settembre, giorno della prima giornata, fino al 18 dicembre, con tre turni infrasettimanali il 28 settembre, il 12 ottobre e il 16 novembre (l'8 dicembre è dedicato ai recuperi e agli eventuali quarti di Coppa). Il ritorno partirà l'8 gennaio e si giocherà fino al 23 aprile (tranne il weekend di Pasqua del 9 aprile), con tre turni infrasettimanali il 25 gennaio, l'8 febbraio e il 15 marzo. Le gare infrasettimanali si disputeranno d'ufficio alle ore 20.30, salvo accordo diverso tra le società.

Per quanto riguarda la Coppa Italia Eccellenza, le fasi eliminatorie sono state inserite in programma domenica 28 agosto, domenica 4 settembre e mercoledì 14 settembre. Gli ottavi di finale saranno mercoledì 26 ottobre, i quarti giovedì 8 dicembre, le semifinali in gara unica e in campo neutro mercoledì 11 gennaio 2023, mentre la finale regionale sabato 4 febbraio (con inevitabile anticipo/posticipo delle gare di campionato delle due finaliste).

Per Promozione e Prima Categoria, invece, si attende ancora l'esito del questionario inviato alle società. Verrà poi convocato un Consiglio direttivo a Marghera per deliberare la formula dei gironi da adottare.

In conclusione, c'è da precisare che è stato deciso di introdurre i playoff in tutte le categorie.