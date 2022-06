Dilettanti, il Consiglio Federale FIGC ha deciso le date della nuova stagione

Nella riunione tenutasi ieri, martedì 28 giugno, il Consiglio Federale della FIGC si è espresso sui vari punti in programma per l'incontro, tra i quali figurano l'approvazione di bilancio, le modifiche regolamentari e gli intervalli temporali della nuova annata.

Partendo da questi ultimi, sono state stabilite le date dei campionati per la stagione sportiva 2022/2023, comprese quelle relative ai dilettanti:

Serie A – 14 agosto/4 giugno;

Serie B – 13 agosto/19 maggio;

Serie C – 28 agosto/23 aprile;

Serie A femminile – 27 agosto/28 maggio;

Serie B – 18 settembre/28 maggio;

Dilettanti – 4 settembre/maggio.

Il Consiglio ha poi approvato all'unanimità il Bilancio consuntivo 2021, chiudendo con un risultato storico sotto diversi punti di vista, a cominciare dal Valore della Produzione, per la prima volta così elevato, finendo per i ricavi commerciali, che superano i 50 milioni di euro. «È un bilancio straordinario - ha sottolineato Gabriele Gravina in conferenza stampa - che ha battuto ogni record in termini di Valore della Produzione superando anche quello del 2006, quando la Nazionale si laureò Campione del Mondo».

Proseguendo con il resto, il presidente federale ha rimarcato la decisione di prorogare fino al 30 giugno 2023 la gratuità del tesseramento per i bambini in fuga dall'Ucraina, oltre ad annunciare le prossime modifiche regolamentari. Il Consiglio Federale, tra le altre, ha infatti approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l'assegnazione dello scudetto (con i calci di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90') nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A.