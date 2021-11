Empoli, Pinamonti: «Contro il Verona partita difficile e tosta fisicamente. Non ci tiriamo indietro, ce la giocheremo a viso aperto»

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Empoli, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com a pochi giorni di distanza dalla sfida in programma col Verona.

Queste ciò che ha detto su di lui e sulla sua squadra, oltre ad un commento sulla prossima partita al Bentegodi:

«Sono molto soddisfatto per il momento, stiamo rispettando le aspettative che ci eravamo prefissati. Siamo una neopromossa, eravamo forse visti come quella che poteva far fatica: le difficoltà ci sono ma giorno dopo giorno lavoriamo per arrivare in campo e dimostrare quel che sappiamo fare. Personalmente sono soddisfatto del mio avvio: sono a 4 gol, il mio record è 5, spero di continuare così.

Hellas? Sarà una partita difficilissima, stiamo già iniziando a provare delle soluzioni. Hanno mantenuto lo stile aggressivo di Juric, sarà una gara molto dura e tosta fisicamente. Ci saranno molti scontri ma siamo pronti, non ci tiriamo indietro. Ce la giocheremo a viso aperto, cercando di fare più gol possibile».