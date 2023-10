Eccellenza, risultati e marcatori della 8^ giornata di campionato

Dopo aver disputato le gare della settima giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione dell'ottavo turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Real Valpolicella e Mozzecane si dividono la posta in gioco: alle reti per i padroni di casa di Bonetti e Guccione, replicano Marini e Farinazzo (2-2). Un punto anche per il Montorio, che si affida a Zanetti per agguantare il Porto Viro (1-1). Tris di colpi fuori casa per le altre compagini scaligere: il Villafranca si impone sul campo dell'Academy Plateola con le firme di Ghirardi e Marchetti (0-2), Vigasio e Ambrosiana entrambe di una sola rete su Albignasego e Union Eurocassola (0-1): autori dei gol partita, rispettivamente, Righetti e Chesini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A