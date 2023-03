Eccellenza, risultati e marcatori della 31^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la la 30^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 31^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Super rimonta dell'Ambrosiana, trascinata dalla tripletta di Miccichè (due reti su rigore), che a Montorio ribalta uno 0 a 2 in un 3 a 2. Successo anche per l'altra capolista, la Clivense, che rifila un tris al Valgatara (3-0), mentre in zona play-off perdono terreno l'Academy Plateola (sconfitto 0-1 dal Vigasio) e l'Unione La Rocca Altavilla (battuta 2-1 dalla Virtus Cornedo). In parità i duelli salvezza Garda-Pescantina Settimo (1-1) e Castelnuovo-Belfiorese (0-0), mentre il Pozzonovo resta in vita grazie ai sigillo di Di Bari utile a superare l'Albignasego (1-0).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 31^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A