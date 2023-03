Eccellenza, risultati e marcatori della 37^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 29^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del turno di campionato infrasettimanale, il 37^ da calendario.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. Nel pomeriggio pareggio a reti bianche tra Bassano e Vigasio (0-0), mentre il Montorio si aggiudica un bel colpo esterno, superando in trasferta l'Academy Plateola (0-2) grazie alle firme di Cecco e Orlandi. A San Giovanni Lupatoto l'Ambrosiana si impone in rimonta sul Castelnuovo, ribaltando lo svantaggio iniziale di Cadete con Miccichè (doppietta) e Giordano per l'1 a 3 finale. La Belfiorese conquista un punto all'ultimo respiro con l'Albignasego (1-1) grazie alla rete di Aldegheri, il Garda viene battuto in casa dall'Unione La Rocca Altavilla (1-2). Il Valgatara vince 3 a 1 con lo Schio, facendosi valere grazie al tris siglato da Multari, Goulart e Bonetti; la Clivense, infine, finisce ko con il Mestrino Rubano, uscendo sconfitta per 0 a 2.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 37^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A