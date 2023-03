Eccellenza, risultati e marcatori della 30^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri validi come anticipi della 37^ giornata, le squadre di Eccellenza sono scese di nuovo in campo in occasione del 30^ turno di campionato.

Le formazioni veronesi si sono date ancora una volta battaglia negli incontri in programma per il girone A. In questa domenica all'insegna della primavera, diversi i pareggi maturati: si parte da Albignasego-Camisano e Belfiorese-Union Eurocassola, entrambe terminate a porte inviolate (0-0), per passare dagli 1 a 1 registrati tra Pescantina Settimo-Academy Plateola e Vigasio Virtus Cornedo. Rocambolesco 3 a 3 in extremis, poi, tra Schio e Montorio, mentre il Bassano si impone con un tris sul Garda (3-0). Ambrosiana di misura sull'Unione La Rocca Altavilla (1-0), così come il Valgatara sul Pozzonovo (1-0). Successo esterno, infine, della Clivense, che la spunta sul Castelnuovo con il punteggio favorevole di 2 a 3 grazie all'incornata di Cissé.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 30^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A