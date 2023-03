Eccellenza, il programma delle partite della 31^ giornata di campionato

Prosegue il campionato di Eccellenza in Veneto.

Dopo aver disputato gli incontri validi per la 30^ giornata, tutte le formazioni veronesi scenderanno di nuovo in campo nel girone A, che racchiude anche qualche compagine di Padova e Vicenza. Attenzione all'orario d'inizio: con il passaggio all'ora legale, le partite non si giocheranno alle 14.30, ma alle 15.30.

Questo il riepilogo delle gare in programma per la 31^ giornata di campionato:

GIRONE A