DIRETTA: Hellas Verona - Lecce 1-1 | Gialloblu a caccia del rilancio per la salvezza

HELLAS VERONA - LECCE 1-1

MARCATORI: Oudin (L) al 30', Ngonge (HV) al 41'

VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Hien, Amione, Tchatchoua, Folorunsho, Duda, Suslov, Mboula, Ngonge, Djuric. ALLENATORE: Marco Baroni.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Perilli, Doig, Lazovic, Henry, Cruz, Kallon, Hongla, Saponara, Serdar, Cabal, Charlys, Coppola, Bonazzoli. ALLENATORE: Marco Baroni.

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu, Gonzalez, Blin, Oudin, Sansone, Krstovic, Banda.

A DISPOSIZIONE: Brancolini, Samooja, Rafia, Venuti, Berisha, Listkowski, Faticanti, Gallo, Strefezza, Dermaku, Touba, Piccoli. ALLENATORE: Roberto D'Aversa

ARBITRO: Federico La Penna (sez. AIA di Roma 1).

ASSISTENTI: Alessio Berti (sez. AIA di Prato), Matteo Bottegoni (sez. AIA di Terni).

AMMONITI: Duda, Dorgu, Banda

La cronaca

PRIMO TEMPO - Calcio d'inizio per gli ospiti.

3' - Duda stende Dorgu a centrocampo: subito giallo per lui

5' - Giallo anche per Dorgu per un fallo su Ngonge. Partita molto frammentata in questo inizio.

6' - Ngonge cerca l'angolo lontano su punizione da posizione defilata: palla fuori.

6' - Djuric spizza per Ngonge che resiste ad una prima sulla trequarti, poi lascia partire un mancino insidioso che Falcone e la difesa ospite mettono in corner con una certa apprensione.

8' - Verona molto aggresivo in questo avvio di gara, ma nessuno riesce a cogliere il traversone teso di Mboula dalla sinistra.

11' - Grande giocata di Sansone che prova a scuotere il Lecce, ma dalla linea di fondo coglie solo l'esterno della rete.

14' - L'Hellas cerca di mettere pressione agli avversari, ma spesso il palleggio è impreciso neli ultimi 30 metri.

18' - Dorgu anticipa all'ultimo Nonge al limite dell'area piccola, cercato da Terracciano. La sfera poi arriva al limite a Folorunsho, che però calcia fuori.

20' - Contatto sospetto in area tra Krstovic e Amione che ha provato l'anticipo: La Penna è vicino e dice che si può proseguire.

21' - Dopo i primi 15 minuti a ritmi forsennati, il match cala lievemente ma rimane molto intenso.

23' - Fallo di Banda su Folurunsho con gesto di stizza: giallo per l'ala ospite.

27' - Montipò dice di no al tiro dal limite di Oudin, che aveva raccolto un rimpallo al limite. Dal corner viene servito Sansone, ma il suo tiro è alto.

28' - Banda in uno contro uno in velocità si accentra e prova il sinistro sul secondo palo: palla fuori non di molto.

30' - GOL - Rinvio difettoso di Hien che serve Oudin, il quale avanza e lascia partire un potente destro che non dà scampo a Montipò.

34' - Altro errore dell'Hellas e Banda arriva davanti a Montipò, che salva i gialloblu dal raddoppio ospite.

35' - Il Verona sembra aver accusato il vantaggio dei pugliesi.

39' - I gialloblu cercano di rialzare la testa e il match torna in equilibrio.

41' - GOL - Pressione alta dell'Hellas, Dorgu sbaglia il passaggio che viene raccolto da Djuric e serve Ngonge, che da posizione defilata beffa Falcone per il pareggio.

45' - Duda per Tchatchoua che pesca in area Djuric, il quale schiaccia di testa ma Falcone blocca.