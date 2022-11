Chievo Women, altri tre punti! Prova di forza nella trasferta di Brescia

Successo esaltante per il ChievoVerona Women, che dopo un trittico di vittorie riesce a dare prova di tutta la propria forza mentale in una trasferta tanto dura quanto equilibrata. L'aver espugnato il campo del Brescia è infatti una conferma ulteriore di solidità e carattere che la squadra di mister Venturi ha dimostrato di possedere.

La gara ha un inizio molto tattico, con entrambe le compagini che impattano l'una contro l’altra senza trovare spazi. La partita si sblocca al 32' su palla inattiva: la pennellata di Corrado su punizione trova lo stacco di Ferrato, con la palla che finisce nel sette e le gialloblù che si portano quindi avanti con il quinto gol stagionale del centravanti. Nemmeno il tempo di festeggiare che la sfida torna subito in equilibrio: sempre da un calcio da fermo, dopo soli cinque minuti, è Galbiati a saltare indisturbata e a bucare Bettineschi per l'1 a 1 provvisorio.

In situazione di parità all'intervallo, nella ripresa le gialloblù trovano il raddoppio al 79'. Sul cross arretrato a mezza altezza di Mascanzoni si fionda Tardini, che si avvita di testa e indirizza nell'angolino basso. Primo centro stagionale per la centrocampista e vantaggio clivense a poco più di dieci minuti più recupero dalla fine. L'apoteosi per il Chievo arriva al 95′: dopo aver resistito agli attacchi bresciani, Alborghetti si invola sulla fascia e serve un assist perfetto a Dallagiacoma, che non può sbagliare. Stop, palla piazzata con freddezza e 1 a 3 definitivo.

Le scaligere conquistano dunque tre punti che valgono il terzo posto in classifica e che le spingono con entusiasmo verso il prossimo match dello stadio Olivieri contro la capolista Lazio.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

BRESCIA FEMMINILE - CHIEVOVERONA WOMEN 1-3 (1-1)

Reti: 32′ Ferrato (C), 37′ Galbiati (B), 79′ Tardini (C), 95′ Dallagiacoma (C)

Brescia Femminile: Ferrari, Ripamonti, Barcella, Galbiati, Fracaros (79′ Viscardi), Brayda (74′ Magri), Ghisi, Merli C. (83′ Pasquali), Hjohlman, Fracas (79′ Lonati), Merli L. A disp.: Lugli, Vavassori, Viscardi, Perin, Pasquali, Magri, Bianchi, Bortolini, Lonati. All. Ashraf Seleman

ChievoVerona Women: Bettineschi, Boglioni, Corrado, Zanoletti, Mascanzoni (85′ Tunoaia); Scuratti (70′ Willis), Kiem, Tardini; Massa (63′ Dallagiacoma), Ferrato (85′ Caneo), Alborghetti. A disp.: Sargenti, Ventura, Mele, Tunoaia, Puglisi, Dallagiacoma, Willis, Salaorni, Caneo. All. Giacomo Venturi

Ammonite: Scuratti (C), Merli C. (B)