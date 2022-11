Il ChievoVerona Women viaggia forte: altra goleada con il poker all'Arezzo

Altra vittoria di spessore del ChievoVerona Women, che dopo i cinque gol di Genova trova il poker davanti ai propri tifosi nella sfida con l'Arezzo, conquistando così il terzo successo consecutivo.

Le gialloblù partono sin da subito con il piede sull'acceleratore, soprattutto attraverso la spinta su entrambe le corsie esterne. I primi 45 minuti sono solo il preludio del gol, che arriva a pochi secondi dall'intervallo. Ancora Massa protagonista con un cross dalla sinistra che la retroguardia toscana non riesce ad allontanare del tutto. Sulla palla vagante si precipita Dallagiacoma, che conclude in modo deciso e porta in vantaggio le clivensi. Quinto centro per l’attaccante che conferma l'ottimo avvio di stagione.

Nei pochi minuti a cavallo fra primo e secondo tempo, le ragazze di mister Venturi trovano lo sprint decisivo che indirizza la gara. Trascorsi appena due minuti dall'avvio della ripresa, Ferrato approfitta di un indecisione di Paganini e viene atterrata in area dalla giocatrice dell'Arezzo. Sul dischetto si presenta la stessa numero 9, che trasforma il rigore che vale il raddoppio. La partita si mette così in discesa per le padrone di casa, che chiudono virtualmente il match al 78′. Traversone parabolico di Alborghetti che pesca la testa di Ferrato, che sigla la doppietta personale e porta lo score sul 3 a 0. Il punto esclamativo sul match arriva al minuto 84: accelerazione di Ventura che viene spinta palesemente in area, l'arbitro non ha dubbi e indica il tiro dagli undici metri. Questa volta è Alborghetti a prendersi l'incarico della battuta e ad andare al bersaglio con freddezza.

Finisce dunque 4 a 0 allo stadio Olivieri: domenica ideale per le scaligere per affrontare con fiducia ed entusiasmo la prossima trasferta sul campo del Brescia e i successivi scontri al vertice con Lazio e Ternana.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - AREZZO FEMMINILE 4-0 (1-0)

Reti: 45′ + 1 Dallagiacoma (C), 48′ e 78′ Ferrato (C), 84′ Alborghetti (C)

ChievoVerona Women: Bettineschi, Mele, Corrado, Zanoletti (81′ Salaorni), Mascanzoni (67′ Ventura), Scuratti, Kiem, Tardini (58′ Puglisi), Massa (67′ Alborghetti), Ferrato, Dallagiacoma (81′ Tunoaia).

A disposizione: Sargente, Ventura, Boglioni, Tunoaia, Puglisi, Alborghetti, Willis, Salaorni, Caneo.

Allenatore: Giacomo Venturi

Acf Arezzo: Sacchi, Fortunati, Tuteri, Soro, Lorieri, Paganini, Vicchiarello, Razzolini, Zazzera (53′ Bassano), Ceccarelli (65′ Lulli), Gnisci (65′ D’Alessandro).

A disposizione: Nardi, Lulli, Costantino, Binazzi, D’Alessandro, Bassano, Tidona, Pasquali.

Allenatore: Emiliano Testini

Ammonite: Razzolini (A), Zanoletti (C), Mascanzoni (C), Soro (A), Mele (C)