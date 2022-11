Il ChievoVerona Women ritrova l'attesa vittoria: con il Trento basta il sigillo di Dallagiacoma

A una settimana dalla sconfitta maturata nel derby, il ChievoVerona Women si rituffa sul campionato e raggiunge l'obiettivo di ritrovare i tre punti.

Allo stadio Olivieri, con ospite la neopromossa Trento, le ragazze di mister Venturi conquistano la vittoria grazie alla rete immediata di Dallagiacoma. Dopo cinque minuti di gara, infatti, la squadra gialloblù la sblocca subito: Massa salta l'avversaria e dal fondo trova con un crosso basso Dallagiacoma, che deve solo spingere in rete il pallone che vale l'1 a 0. Da Dallagiacoma a Dallagiacoma, è un gol che per il Chievo mancava da 147 minuti, ovvero dalla marcatura che aveva aperto l'incontro pareggiato due turni fa con il Tavagnacco. Dopo una traversa centrata da Massa e una serie di interventi provvidenziali di Bettineschi, la sfida scivola via senza altri squilli decisivi. Si tratta di un ritorno al successo importante per le scaligere, brave a riuscire a mantenere il vantaggio iniziale.

Adesso per il Chievo si prospetta l'ultima trasferta sul campo del Genoa, in programma domenica 6 novembre, prima della sosta Nazionali.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

CHIEVOVERONA WOMEN - TRENTO 1-0 (1-0)

Marcatori: 5′ Dallagiacoma (C)

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mascanzoni (86′ Tunoaia), Corrado, Zanoletti, Boglioni (66′ Mele); Scuratti (66′ Puglisi), Kiem, Tardini; Massa (71′ Alborghetti), Ferrato (86′ Willis), Dallagiacoma. A disposizione: Sargenti, Salaorni, Oberhuber, Ventura. All.: Giacomo Venturi

Trento: Valzolgher; Ruaben (81′ Bertamini), Tonelli L., Andersson; Torresani (55′ Erlicher), Fuganti (63′ Chemotti), Rosa (63′ Varrone), Battaglioni, Kuenrath (81′ Tononi); Tonelli A, Bielak.. All.: Massimo Spagnolli.