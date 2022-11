Chievo Women, che cinquina! Genoa abbattuto

Prestazione da incorniciare per le ragazze del ChievoVerona Women, che battono il Genoa con un risultato mai in bilico al termine di una goleada che vale il secondo successo consecutivo. Nella cornice del "Nazario Gambino" di Arenzano, la squadra di mister Venturi riesce così a dare seguito alla recente vittoria conquistata contro il Trento.

L'avvio di match è senza grandi squilli da entrambe le parti, ma con il passare dei minuti il Chievo cresce e alza il ritmo. L'equilibrio è rotto al 15′ dalla prima attesa gioia con la maglia gialloblù di Ferrato. Lancio in profondità di Mascanzoni su cui arriva in anticipo in area la retroguardia ligure, ma la 9 non si arrende e strappa con forza il pallone, scaricandolo poi in rete con precisione per il vantaggio ospite. Alla mezz'ora le scaligere centrano poi il bis: punizione defilata dalla destra, Boglioni lascia partire il mancino per una traiettoria a giro che sfila in area senza deviazioni e si insacca. Non finisce qui, perché al 39' arriva il colpo del ko virtuale. Dallagiacoma approfitta di un errore in un'uscita della difesa genoana e scarica per l'ex Massa. La ligure scarta con facilità un'avversaria in area e infila Macera con un mancino rasoterra. Tre a zero lo score parziale al riposo.

Dopo appena cinque minuti dall'inizio della ripresa, Scuratti strappa l'ennesimo pallone del suo match e lo offre a Dallagiacoma in area, che non può sbagliare. Quarto gol della gara e quarto personale di un inizio di stagione da ricordare per l'ala trentina. Il Chievo non si ferma e continua la giostra del gol con la doppietta di Ferrato: sugli sviluppi di una palla inattiva, infatti, l'ex Sassuolo graffia ancora con una zampata decisiva nella mischia che decreta lo 0 a 5 definitivo.

Quello registrato è senz'altro un tabellino che permette alle gialloblù di affrontare con più serenità la sosta delle Nazionali. La data da cerchiare per il prossimo appuntamento in campionato è il 20 novembre, quando a Verona il Chievo ospiterà l'Arezzo.

Di seguito il tabellino dettagliato dell'incontro:

GENOA WOMEN - CHIEVOVERONA WOMEN 0-5 (0-3)

Reti: 15′ e 58′ Ferrato (C), 30′ Boglioni (C), 39′ Massa (C), 51′ Dallagiacoma (C)

Genoa Women: Macera, Bettalli (78′ Parodi), Abate, Fernandez, Tortarolo; Millqvist (57′ Lucia), Campora (57′ Papadopoulou), Bargi (57′ Crivelli); Parolo; Brscic (78′ Rossi), Lucafo.

A disposizione: Parnoffi, Parodi, Crivelli, Papadopoulou, Perna, Lucia, Spotorno, Rossi, Traverso. All.: Marco Oneto

ChievoVerona Women: Bettineschi; Mascanzoni (59′ Oberhuber), Corrado, Zanoletti, Boglioni; Scuratti, Kiem, Tardini (59′ Puglisi); Massa (59′ Ventura), Ferrato (67′ Willis), Dallagiacoma.

A disposizione: Sargenti, Salaorni, Mele, Oberhuber, Tunoaia, Willis, Alborghetti (83′ Dallagiacoma), Puglisi, Ventura. All.: Giacomo Venturi

Ammonite: Abate (G), Fernandez (G)