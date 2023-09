Un giovane brasiliano per la mediana gialloblù: Charlys è un nuovo giocatore dell'Hellas

Arrivo a sorpresa per l'Hellas Verona.

Nel corso dell'ultima giornata di calciomercato, la società gialloblù ha infatti ufficializzato il giovane Charlys, mediano brasiliano classe 2004 arrivato in prestito con opzione dal Vitoria.

Questa la nota del Club scaligero:

«Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito – in prestito fino al 30/06/2024 con diritto di opzione – da Vitoria Sport Clube le prestazioni sportive del centrocampista Charlys Matheus Lima Pontes.

Nato il 19 Febbraio 2004 a Maceió, in Brasile, Charlys ha disputato la prima parte della stagione 2021/22 tra le fila dell’Athletico Paranaense Under 20 con il quale ha collezionato 9 presenze e un gol nel CBF Brasileiro Under 20 e la seconda metà con il Vitoria Sport Clube Under 20, dove invece ha totalizzato 2 presenze e un gol nella Copinha.

Nella passata stagione 2022/23, Charlys ha collezionato 2 presenze con la Prima squadra del Vitoria Sport Clube, facendo il suo esordio da professionista in un match del Campionato Baiano vinto per 3-0 contro il Doce Mel. Con l’altra presenza fatta invece in Copa Do Nordeste.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso saluto a Charlys, augurandogli un futuro in maglia gialloblù ricco di soddisfazioni, personali e di squadra».