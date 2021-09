Bologna-Verona, vendita dei biglietti vietata ai residenti in Veneto

«Su disposizione dell’Osservatorio Nazionale e degli altri organi competenti, la vendita dei tagliandi di Bologna-Hellas Verona è vietata ai residenti nella Regione Veneto».

Questa la nota diffusa dal Club di via Olanda attraverso il proprio sito ufficiale.

Una decisione che, di fatto, vieta la trasferta ai tifosi, a meno che non siano residenti al di fuori della regione Veneto. In tanti sostenitori gialloblù non potranno perciò seguire la squadra lunedì prossimo, quando gli uomini di Di Francesco saranno impegnati contro il Bologna allo stadio Dall'Ara, in occasione del posticipo della terza giornata di Serie A previsto alle ore 20.45.