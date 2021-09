Hellas Verona, la ripresa verso il Bologna. Torna Veloso, Ceccherini sulla via del recupero

Il capitano gialloblù di nuovo a disposizione dopo il turno di squalifica per l'espulsione col Sassuolo. Buoni segnali per il rientro del difensore, uscito malconcio dalla sfida contro l'Inter. Entrambi dovrebbero essere a disposizione nella prossima trasferta allo stadio "Dall'Ara"

Dopo due giorni di riposo, l'Hellas Verona riprende gli allenamenti per preparare al meglio la sfida col Bologna.

Il match, valido per la terza giornata di Serie A, è in programma per lunedì 13 settembre alle ore 20.45.

Mister Eusebio Di Francesco potrà riavere presto a disposizione i gialloblù convocati in Nazionale, che dovranno farsi trovare subito pronti per affrontare la delicata trasferta del "Dall'Ara". La squadra è ancora a caccia dei primi punti della stagione, dopo le due sconfitte casalinghe rimediate con Sassuolo e Inter.

Per la prossima gara tornerà schierabile il capitano Miguel Veloso, di nuovo in campo dopo la squalifica di un turno per l'espulsione al debutto in campionato. In fase di recupero dall'infortunio Federico Ceccherini, uscito per un problema alla caviglia nel corso del secondo tempo contro i nerazzurri. Se le condizioni del difensore miglioraranno ulteriormente nei prossimi giorni, ci sono buone possibilità che venga convocato per il posticipo contro i rossoblù.