Hellas Verona, ecco il calendario: anticipi e posticipi del girone d'andata di Serie A

La Lega ha ufficializzato le date per tutte le partite del girone d'andata, fino alla 19ª giornata prima di Natale. Il prossimo appuntamento per i gialloblù è contro il Bologna nel posticipo del lunedì sera del 13 settembre

La Lega Serie A ha comunicato date e orari di tutte le restanti 17 giornate del girone di andata del campionato di Serie A 2021/22.

Come riportato sul sito ufficiale del club di via Olanda, finita la sosta il Verona affronterà il Bologna nel posticipo serale di lunedì 13 settembre. Dopo aver disputato le prime due giornate al Bentegodi, perse contro Sassuolo e Inter, la prossima gara casalinga per i gialloblù sarà invece domenica 19 settembre, alle ore 18, contro la Roma.

Questo l'elenco completo delle prossime partite dell'Hellas, nel quale è stata specificata anche l'emittente televisiva che trasmetterà il relativo incontro: