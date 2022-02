L'Ambrosiana si ferma al palo: il recupero va alla Luparense

È un recupero sfortunato per l'Ambrosiana, che ci ha provato in tutti i modi contro la Luparense.

La squadra di mister Sammarco può ritenersi comunque soddisfatta per la prestazione generosa, anche se i punti non sono arrivati. D'altra parte, i padroni di casa padovani ritrovano finalmente la vittoria dopo cinque pareggi consecutivi e salgono con soddisfazione al terzo posto in classifica.

In avvio è il centravanti rossonero Boix ad impegnare Plechero. I Lupi rispondono poco dopo con Boron, puntuale sulla sinistra e preciso al cross per la testa di Rivi, che preferisce tuttavia giocare di sponda per Cardellino. Il tiro dell'argentino viene salvato da Nannetti. Nel successivo duello Plechero-Boix, il portiere rossoblù è bravo e fortunato sul tentativo dello spagnolo, aiutato poi dal palo sul colpo di Menolli. Dall'altra parte la Luparense trova il vantaggio con Ruggero, che svetta di testa su calcio d’angolo e sblocca la gara al 37'. Nella ripresa, l'Ambrosiana di nuovo vicina al gol: al 61' il possibile pareggio si infrange su un altro palo, il secondo di giornata, di Menolli. Sul fronte opposto, il neo entrato Vassallo viene steso in area da Menini a dieci minuti dal 90'. Rigore e ammonizione per il terzino veronese. Dagli undici metri Rivi raddoppia e mette al sicuro il risultato sul 2 a 0, punteggio con cui si chiude la contesa.

Di seguito il tabellino dettagliato e gli highlights dell'incontro:

LUPARENSE – AMBROSIANA 2-0 (1-0)

Marcatori: 37’ Ruggero (L), 81’ Rivi rig. (L)

Luparense (3-5-2): Plechero; Beccaro (67’ Zanella), Ruggero, Cherubin; Boron, Chajari, Rubbo (46’ Laurenti), Pilastro (74’ Meneghini), Cucchisi; Cardellino (46’ Vassallo), Rivi (83’ Rabbas) All. Zanini

Ambrosiana (4-3-3): Nannetti; Turano, Dal Cortivo (43’ Menini), Leggero, Dall’Agnola (81’ Dabo Gnako); Menolli, Malagò (63’ Manconi), Trento; Ferrari (67’ Giordano), Boix, Righetti. All. Sammarco

Ammoniti: 29’ Menolli (A), 68’ Zanella (L), 70’ All. Sammarco (A), 78’ Menini (A)

Direttore di gara: Matteo Campagni (Firenze)